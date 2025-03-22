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        MHP Grup Başkanvekili Kılıç, Nevşehir'de iftar programında konuştu:

        MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, "Yargıya saygı duymadan çığırtkanlık ve sokak çağrısı yapanlar hezeyandadır. Biz, Türkiye'yi sokakta bulmadık, sokakta da kaybetmeyiz. Sokak çağrıları boştur, milletimiz sağduyuludur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 22:38 Güncelleme: 22.03.2025 - 22:43
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        MHP Grup Başkanvekili Kılıç, Nevşehir'de iftar programında konuştu:
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        MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, "Yargıya saygı duymadan çığırtkanlık ve sokak çağrısı yapanlar hezeyandadır. Biz, Türkiye'yi sokakta bulmadık, sokakta da kaybetmeyiz. Sokak çağrıları boştur, milletimiz sağduyuludur." dedi.

        Kılıç, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Nevşehir Temsilciliğince kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

        Programda konuşan Kılıç, ülke gündeminin son birkaç gündür, "yaptığı usulsüzlükleri ve yolsuzlukları ayyuka çıkan bir belediye başkanı için" demokrasi dışı arayışlarla meşgul edildiğini söyledi.

        Herkesin Türk yargısının vereceği kararı beklemesi ve çıkacak sonuca saygı duyması gerektiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

        "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı tarafsız, bağımsız ve objektiftir. Sayın Genel Başkanımızın ifadeleriyle, 'Hiç kimse dokunulamaz, ulaşılamaz, erişilemez ve hesap sorulamaz değildir.' Türkiye şiddetten, şikayetten, terörden ve belirsizlikten uzak, refah ve huzur içinde bir yüzyıla emin adımlarla yürürken, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan iç ve dış tehditlere karşı uyanık olmak, kararlılıkla mücadele etmek büyük bir tarihi sorumluluktur. Bu anlamda milletimizi cepheleşmeye tetikleyen çağrılar karşısında sükunetlerini korumaya davet ediyorum. Türk yargısına güvenimiz tamdır. Mahkeme marifetince suç sabit görülene kadar masumiyet esastır. Yargıya saygı duymadan çığırtkanlık ve sokak çağrısı yapanlar hezeyandadır. Biz, Türkiye'yi sokakta bulmadık, sokakta da kaybetmeyiz. Sokak çağrıları boştur, milletimiz sağduyuludur."

        CHP'nin olağanüstü kurultay kararını da değerlendiren Kılıç, "CHP bir kurultay yapma kararı aldı. Bu kararla bir önceki kurultayın usulsüzlüğünü zımnen de olsa kabul etmiş oldu. Soruyorum, Hiçbir usulsüzlük yapılmış olmasaydı bu kurultayın yapılmasına gerek var mıydı?" diye konuştu.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna da değinen Kılıç, "Sayın Genel Başkanımızın sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir. Hiç merak etmeyin inşallah çok yakın zamanda aramızda olacak, yine ekranlara çıkacak, grup toplantımızda bizlere hitap edecek." ifadelerini kullandı.

        Programda, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Ali Çelik, MHP İl Başkanı Adnan Doğu ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Musa Şevik de konuşma yaptı.

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