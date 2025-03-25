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        Türk Kızılayın 46'ncı aşevi Nevşehir'de açıldı

        Aşevleriyle yıl boyunca binlerce ihtiyaç sahibine ulaşan Türk Kızılay, 46'ncı aşevini Nevşehir'de açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 20:31 Güncelleme: 25.03.2025 - 20:31
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        Türk Kızılayın 46'ncı aşevi Nevşehir'de açıldı
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        Aşevleriyle yıl boyunca binlerce ihtiyaç sahibine ulaşan Türk Kızılay, 46'ncı aşevini Nevşehir'de açtı.

        Tarihi Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde Nevşehir Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 1 Mart'ta kapılarını açan Nevşehir Aşevi için açılış töreni düzenlendi.

        Törende konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, aşevlerinin Türk Kızılayın 2025 yılı strateji planında ön sırada yer alan projeler arasında yer aldığını söyledi.

        Türk Kızılayın herhangi bir afet durumunda kapasitesini harekete geçirebilecek altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Toplumumuzun yaşı artıyor. Bu kapsamda aşevlerini büyüklerimizin kapısını çalma şeklinde konumlandırıyorum. Aşevleri, alan el ile veren el arasında iyilik köprümüzdür. Aşevleri çiftçilerimizin öşürlerini, hayırseverlerin adak kurbanlarını emanet edebilecekleri yerlerdir. Aslında aşevleri bizler için öbür dünyamıza yapacağımız yatırımdır." diye konuştu.

        Nevşehir Valisi Ali Fidan da aşevinin kente ve ihtiyaç sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

        Aşevinin, yemek dağıtmanın yanı sıra yardımlaşma ve birliğin önemli bir simgesi olacağını belirten Fidan, şöyle konuştu:

        "Yıl boyunca her gün ihtiyaç sahiplerinin evlerine araçlarla yemek götürülecek hem de kapıları çalınıp hatırları sorulacak. Allah korusun olağanüstü bir afet durumunda da ihtiyaçların giderilmesi yönünde faaliyet gösterecektir. Burada pişen her bir lokma birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın nişanesi olacaktır. Ramazan ayında burada yemek pişirme faaliyetleri gece başladı. Neredeyse 15 saat mesai yapıldı. Bunlar amel defterini kapatmayacak güzel hayırlardır."

        Fidan, aşevinde yürütülen çalışmalara destek olan hayırsever ve gönüllere de teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Yılmaz ve Fidan tarafından Türk Kızılay Nevşehir Şubesine bağışta bulunan hayırseverlere plaket ve teşekkür belgesi verildi.

        Daha sonra protokol üyeleri ve diğer katılımcılar tarafından aşevinin açılış kurdelesi kesildi.

        Ramazan ayı kapsamında günde 1000 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılan aşevinin, olağanüstü dönemlerde ise yaklaşık 5 bin kişiye yemek sunacak kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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