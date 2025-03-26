Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden ilçe belediyelerine eğitim

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü tarafından Nevşehir'in ilçelerinde yangın güvenliğinin sağlanması ve denetim süreçlerinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla belediyelerin yetkili personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

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