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        Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden ilçe belediyelerine eğitim

        Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından ilçe belediyelerinin personellerine "itfaiye yangın uygunluk raporu eğitimi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:27 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:40
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        Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden ilçe belediyelerine eğitim
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        Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından ilçe belediyelerinin personellerine "itfaiye yangın uygunluk raporu eğitimi" verildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğü tarafından Nevşehir'in ilçelerinde yangın güvenliğinin sağlanması ve denetim süreçlerinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla belediyelerin yetkili personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

        Eğitimde, yangın uygunluk raporlarının hazırlanması, yangın güvenliği denetimleri ve mevzuat uygulamaları anlatıldı.

        Eğitim sonunda Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İler tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

        Nevşehir İtfaiye Müdürlüğünce, yangın güvenliği amacıyla eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

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