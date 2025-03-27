Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine ilişkin 2 şüpheli yakalandı
Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 21 silah ve 66 kesici alet ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 21 silah ve 66 kesici alet ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bireysel olarak silahlandıkları ve aralarında silah alışverişi yaptıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda K.K. ile N.M. yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 66 çeşitli ebatlarda kesici alet, 24 şarjör, 2 dürbün ve 96 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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