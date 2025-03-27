Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bireysel olarak silahlandıkları ve aralarında silah alışverişi yaptıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik adreslerine operasyon düzenledi.

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