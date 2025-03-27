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        Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine ilişkin 2 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 21 silah ve 66 kesici alet ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:22 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:28
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        Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine ilişkin 2 şüpheli yakalandı
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        Nevşehir'de yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 21 silah ve 66 kesici alet ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bireysel olarak silahlandıkları ve aralarında silah alışverişi yaptıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik adreslerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda K.K. ile N.M. yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 66 çeşitli ebatlarda kesici alet, 24 şarjör, 2 dürbün ve 96 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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