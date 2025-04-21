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        Nevşehir'de huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi

        Nevşehir'de polisin kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamalarında haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı, 22 araca cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:34 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:34
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        Nevşehir'de huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi
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        Nevşehir'de polisin kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamalarında haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı, 22 araca cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis, suçla mücadele kapsamında kent merkezi ile ilçelerde eşzamanlı uygulama yaptı.

        51 ekip ve 184 polisin katılımıyla yapılan çalışmada 63 iş yeri, 48 park ve bahçe, 13 metruk bina, 395 araç kontrol edildi.

        Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemiyle 1267 kişi sorgulanırken, haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı, kural ihlali ve eksikleri nedeniyle 22 araca cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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