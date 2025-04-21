Nevşehir'de huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi

Nevşehir'de polisin kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği huzur ve güven uygulamalarında haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı, 22 araca cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis, suçla mücadele kapsamında kent merkezi ile ilçelerde eşzamanlı uygulama yaptı.

51 ekip ve 184 polisin katılımıyla yapılan çalışmada 63 iş yeri, 48 park ve bahçe, 13 metruk bina, 395 araç kontrol edildi.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemiyle 1267 kişi sorgulanırken, haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı, kural ihlali ve eksikleri nedeniyle 22 araca cezai işlem uygulandı.