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        GÜNCELLEME - Nevşehir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Nevşehir merkezli İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonda yakalanan 15 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 21:11 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:11
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        GÜNCELLEME - Nevşehir'de dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Nevşehir merkezli İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonda yakalanan 15 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.K'yi telefonla irtibat kurup kendisini savcı ve avukat olarak tanıtan ve bazı internet sitelerine üyelikten kaynaklı icra dosyalarından kurtulması için belirtilen hesaplara 540 bin lira para göndermesini isteyerek, dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Kimlikleri belirlenen İstanbul ve Eskişehir'deki 19 şüpheliye yönelik Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon yapıldı.

        Operasyonda, Y.G, H.K, B.Ç, T.A, K.K, M.Ö, E.A, M.Ç.U, D.B, Y.A, U.E, H.H, U.T, E.A. ve M.A.B. yakalandı.

        Nevşehir'e getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan biri nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        12 ilde 56 vatandaşı yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin, hakkında "PKK terör örgütüne üyelik" suçundan yakalama kararı bulunan ve Fransa'da olduğu tespit edilen M.D. tarafından koordine edildiği belirlendi.

        Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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