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        Nevşehir'de kamu çalışanlarına voleybol turnuvası düzenlendi

        Nevşehir'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarından oluşan takımların katıldığı voleybol turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 09:10 Güncelleme: 26.04.2025 - 09:11
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        Nevşehir'de kamu çalışanlarına voleybol turnuvası düzenlendi
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        Nevşehir'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarından oluşan takımların katıldığı voleybol turnuvası başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlen turnuva açılış seremonisiyle başladı.

        Sağlık, emniyet, öğretmen ve farklı kurumlarda görev yapan memurlardan oluşan 20 takım şampiyon olabilmek için rakipleriyle mücadele edecek.

        15 gün sürecek karşılaşmada forma giyen kamu çalışanlarından oluşan takımlar hafta içi her gün mesai saatlerinden sonra karşı karşıya gelecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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