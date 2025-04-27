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        Nevşehir'de 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında

        Nevşehir'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 21:04 Güncelleme: 27.04.2025 - 21:09
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        Nevşehir'de 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
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        Nevşehir'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Tuzköy kara yolunda seyreden Mahmut Aydemir idaresindeki 68 AN 018 plakalı otomobil, Çiftlik köyü kavşağında F.Ö'nün kullandığı 50 ABY 633 plakalı otomobille çarpıştı.

        Haber verilmesinin ardından kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Mahmut Aydemir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan J.A. ile diğer otomobildeki F.Ö. ve Z.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kavşakta çarpışan otomobillerden birinin yol kenarına savrularak devrilmesi yer alıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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