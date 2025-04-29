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        Nevşehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Nevşehir'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan araçtaki sürücü ve beraberindeki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 08:54 Güncelleme: 29.04.2025 - 08:54
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        Nevşehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan araçtaki sürücü ve beraberindeki kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Ö.K. yönetimindeki 50 DU 402 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen N.G. idaresindeki 50 AFC 436 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü Ö.K. ile yanında bulunan kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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