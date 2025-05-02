Nevşehir'de trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücüsüne 28 bin 937 lira para cezası

Ekipler, tespit ettikleri motosiklet sürücüsü E.Ş'ye, "kişilere zarar verecek şekilde saygısızca araç sürmek", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ve "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak" maddeleri gereğince 28 bin 937 lira ceza yazdı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, bir motosiklet sürücüsünün Nevşehir-Niğde kara yolunda tehlikeli hareketler yaptığı anları içeren görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Nevşehir'detrafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 28 bin 937 lira para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.