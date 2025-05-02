Nevşehir'deki huzur ve güven uygulamasında aranan 12 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 bin 492 kişi ve 593 aracın sorgulandığı uygulamada, 35 metruk bina, 92 iş yeri ve otobüs terminalleri kontrol edildi.

Nevşehir'de düzensiz göçle mücadele kapsamında 57 ekip ve 207 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.