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        Nevşehir'deki huzur ve güven uygulamasında aranan 12 kişi yakalandı

        Nevşehir'de düzensiz göçle mücadele kapsamında 57 ekip ve 207 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 12:29 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:31
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        Nevşehir'deki huzur ve güven uygulamasında aranan 12 kişi yakalandı
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        Nevşehir'de düzensiz göçle mücadele kapsamında 57 ekip ve 207 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 bin 492 kişi ve 593 aracın sorgulandığı uygulamada, 35 metruk bina, 92 iş yeri ve otobüs terminalleri kontrol edildi.

        Toplam 28 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı çalışmada, aranan 12 kişi yakalandı.

        Ayrıca yakalanan 2 yabancı uyruklu kişi hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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