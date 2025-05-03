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        Nevşehir Belediye Başkanı Arı, makam şoförünün gelin aracını sürdü

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, makam şoförünün gelin arabasını kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 10:03 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:08
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        Nevşehir Belediye Başkanı Arı, makam şoförünün gelin aracını sürdü
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        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, makam şoförünün gelin arabasını kullandı.

        Kullandığı gelin arabasıyla Yeşil Vadi Villaları'ndaki kız evine gelen Arı ve damadın ailesi, yapılan duanın ardından gelini alarak düğün salonuna geçti.

        Başkan Arı'nın nikahlarını kıydığı Ceren Kaçanünlü ve Durmuş Akbaş çiftinin şahitliklerini de İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün yaptı.

        Arı, düğünde yaptığı açıklamada, bu yılın "Aile Yılı" yılı olarak ilan edildiğini anımsattı.

        Şoförü Durmuş'un bekar olduğunu belirten Arı, "Durmuş'a hadi biz de Aile Yılı'na uyalım dedim ve Ceren'imizi bulduk. Bugün onların mutluluğuna şahitlik ediyoruz. Aile Yılı'na katkımız olması için bol da torunlarımız olacak inşallah. Bizim için daha kıymetlisi de uzun yıllardır yarenliğimi yapan, yanımdan ayrılmayan canımızı emanet ettiğimiz kardeşim, evladım Durmuş'un şoförlüğünü yapmak da bana nasip oldu. Evlatlarıma mutluluk diliyorum." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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