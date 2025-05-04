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        Nevşehir'de Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izleyen taraftarlar arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı

        Nevşehir'de bir kafede, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izleyen taraftarlar arasında çıkan kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 20:56 Güncelleme: 04.05.2025 - 21:10
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        Nevşehir'de Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izleyen taraftarlar arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı
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        Nevşehir'de bir kafede, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izleyen taraftarlar arasında çıkan kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        2000 Evler Mahallesi TOKİ Ticaret İş Merkezi'ndeki kafede Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasını izleyen taraftarlar arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kavgaya karıştıkları belirlenen K.E. (22), O.Ç. (26) ve A.S'yi (22) gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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