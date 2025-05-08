Nevşehir'de meslek lisesi öğrencileri üretirken öğreniyor

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, hem meslek öğreniyor hem de üretime katkı sunuyor.

Okulda çeşitli branşlarda eğitim alan öğrenciler, mesleki eğitimlerinin bir parçası olarak üretim sürecine aktif şekilde katılıyor.

Metal teknoloji bölümü öğrencileri konteyner, mobilya ve iç tasarım bölümü öğrencileri ise masa, sandalye, dolap gibi temel donatım malzemelerini imal ederek okula gelir sağlıyor.

Okul müdürü Mehmet Dursun, AA muhabirine, öğrencilerin sınıflarındaki derslerin yanı sıra atölyelerde becerilerini artırma fırsatı elde ettiklerini söyledi.

Fabrika gibi çalışarak kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla üretim yaptıklarını kaydeden Dursun, "Okulumuzun son 3 yıllık döner sermayeden elde ettiği gelir yaklaşık 8 milyon liradır." dedi.

Mobilya bölümü 9. sınıf öğrencisi Berat Olgun da sektörde kendini geliştirmiş bir usta olarak çalışmak istediğini ifade ederek, "Meslek lisesinde okumanın sanat öğrenmeye faydaları var. Meslek lisesinde okuduğum için mezun olunca işim de oluyor, dükkan da açabiliyorum. Mobilya alanında ilerlemek istiyorum." diye konuştu.