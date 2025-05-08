Nevşehir'de "Özel İnsanlar Spor Şenliği ve İl Şampiyonası" düzenlendi
Nevşehir'de, dezavantajlı bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve spor aracılığıyla özgüvenlerini artırmak amacıyla "Özel İnsanlar Spor Şenliği ve İl Şampiyonası" düzenlendi.
Nevşehir'de, dezavantajlı bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve spor aracılığıyla özgüvenlerini artırmak amacıyla "Özel İnsanlar Spor Şenliği ve İl Şampiyonası" düzenlendi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, kortej yürüyüşüyle başladı.
Mehteran eşliğinde düzenlenen yürüyüş, Hükümet Konağı önünden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol sahasına kadar sürdü.
Etkinlikte, atletizm, yüzme ve masa tenisi branşlarında yapılan müsabakalarda sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, AA muhabirine, etkinliğin özel bireylerin spora kazandırılması açısından önem taşıdığını belirtti.
Çocukların ve ailelerinin etkinlikte heyecan ve mutluluk yaşadığını dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:
"Bakanlığımızın misyonu toplumumuzun her kesimini sporun içine çekmektir. Spor yapmayan özel çocuğun kalmaması için çalışıyoruz. Özel sporcularımız artık daha nitelikli olmaya başladı. Milli takımımızda dereceler yapmaya başladılar. Çocuklarımızın yüzünde gülücüğe vesile olmak dünyadaki hiçbir makam ya da maddi güçle kıyaslanamaz. Bu çocuklarımızı topluma daha fazla kazandırmak ve özgüvenlerini yükseltmek için bu organizasyonları önemsiyoruz."
Federasyonun Nevşehir İl Temsilcisi Tarkan Güney ise üç yıl önce 2 özel sporcuyla yarışmalara katılmaya başladıklarını söyledi.
İmkanlarını zorlayarak daha fazla özel çocuğa temas etmeye çalıştıklarını kaydeden Güney, "Atletizm, yüzme ve masa tenisi müsabakaları düzenliyoruz. Bu yıl çeşitli branşlardaki yarışmalara 60 özel sporcumuz katılıyor." dedi.
Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül ve hediyeleri protokol tarafından verildi.
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