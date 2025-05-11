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        Kapadokya'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş yapıldı

        Nevşehir'in turizm bölgesi Kapadokya'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında peribacalarıyla kaplı vadide yürüyüş etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 10:47 Güncelleme: 11.05.2025 - 10:49
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        Kapadokya'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında yürüyüş yapıldı
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        Nevşehir'in turizm bölgesi Kapadokya'da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında peribacalarıyla kaplı vadide yürüyüş etkinliği düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Kapadokya'da turistlerin ilgi gösterdiği turizm merkezlerinden Güvercinlik Vadisi'nde gerçekleştirildi.

        Vadi girişinde bir araya gelen katılımcıların, farkındalık oluşturulması amacıyla, boy ve kilo ölçümleri yapılarak, beden kitle indeksleri belirlendi.

        Katılımcılar, Uçhisar beldesindeki giriş noktasından başladıkları yürüyüşü peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı engebeli araziden ilerleyerek Göreme beldesinde tamamladı.

        İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar, gazetecilere, etkinlikle sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesinin amaçlandığını belirtti.

        Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin güçlenmesi adına bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini vurgulayan Tartar, "İdeal kiloyu bilmek ve sağlıklı yaşamak herkesin hakkı. Bu yürüyüşle hem hareket ettik hem de farkındalık kazandık. Bölgemizde benzer etkinlikler de gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

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