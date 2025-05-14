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        Nevşehir'de usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin lira ceza

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, yasa dışı çakar lamba kullanılan aracın sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 17:24 Güncelleme: 14.05.2025 - 17:24
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        Nevşehir'de usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin lira ceza
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, yasa dışı çakar lamba kullanılan aracın sürücüsüne 276 bin 344 lira ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde usulsüz çakar lamba kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çeşitli noktalarda bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, aracı tespit etti.

        Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 276 bin 344 lira ceza uygulandı.

        Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu, otomobil de 30 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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