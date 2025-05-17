GRAFİKLİ - Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, 4 ayda 700 bine yakın ziyaretçi ağırladı

BEHÇET ALKAN - Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, yılın ilk 4 aylık döneminde 697 bin 631 yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.

Sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Kapadokya'da, müzeler ve ören yeleri ziyaretçilerine farklı deneyimler sunuyor.

Milyonlarca yıl önce oluşan peribacaları ve tüf kayaları oyarak içinde yaşam süren medeniyetlerin izlerini taşıyan açık hava müzeleri, yerli turistlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen konukların da ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin en çok ziyaretçi çeken müzeleri arasındaki Göreme Açık Hava Müzesi, kayadan oyma çok sayıda tarihi mekanla konuklarını adeta zaman tünelinde yolculuğa çıkarıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ocak-nisan döneminde Göreme Açık Hava Müzesi 295 bin 949, Paşabağı Ören Yeri 235 bin 800, Zelve Açık Hava Müzesi 79 bin 179, Karanlık Kilise 42 bin 935, Hacı Bektaş Veli Müzesi 38 bin 396, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi de 5 bin 372 ziyaretçi ağırladı.

- Açık hava müzeleri müzecilik anlayışına farklılık katıyor Nevşehir Rehberler Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, turizm merkezi Kapadokya'da açık hava müzelerinin Türkiye turizminin en değerli hazinelerinden olduğunu belirtti. Geniş alanları kapsayan açık hava müzelerinde kayadan oyma tarihi kilise, şapel, manastır, cami ve yaşam alanları bulunduğunu aktaran Onur, bu tarihi noktaların ziyaretçileri etkilediğini söyledi. Açık hava müzeciliğinin alışılmışın dışında olduğunu vurgulayan Onur, "Göreme Açık Hava Müzesi, 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınmıştır. Yılın ilk 4 ayında yaklaşık 300 bin ziyaretçi aldı." dedi. Onur, bölgedeki müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısının yılın ilk 4 ayında 697 bin 631'e ulaştığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti: "Göreme Açık Hava Müzesi'nde 17 irili ufaklı kilise ve şapel olduğunu biliyoruz. Dünyada eşine az rastlanır bir yapıdır. 1952 yılında doğal afet nedeniyle devletin iskan politikası ile Zelve Açık Hava Müzesi'ndeki köy de başka noktaya taşınıyor ve hayat donuyor. Bu iki açık hava müzesi, Kapadokya'daki ilk ve son terk edilen yerleşim alanıdır. O dönemlerde insanların yaşantısını buralarda görebilmekteyiz. Buradaki kilise ve şapellerdeki duvar resimlerini taşıyamayacağınız için yerinde korumak ve yerinde sergilemek durumu ortaya çıkıyor, bu da bize farklı müzecilik anlayışı getiriyor."