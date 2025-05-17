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        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:13
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        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu N.E.H'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan N.E.H, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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