Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu N.E.H'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan N.E.H, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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