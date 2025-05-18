Kadınlar yetiştirdikleri su kabaklarını süs eşyasına dönüştürüyor

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan kadınlar, tarlalarından hasat ettikleri su kabaklarını süs eşyasına dönüştürüyor.

​​​​​​​Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan "Topraktan Vitrine Projesi" kapsamında, uzman öğreticilerden eğitim alan kadınlar, su kabaklarını oyma, boyama ve vernikleme gibi aşamalardan geçirerek dekoratif obje ve abajur ile hediyelik eşyalar yapıyor.

Proje kapsamında hazırlanan ürünler, ilçeyi ziyaret eden turistlerin beğenisine sunulacak.

Yörede yaşayan kadınların tarımsal üretimle sanatı buluşturduğu projeyle, kırsaldaki kadınların hem üretime katılması hem de el sanatlarıyla ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor.

- "İş imkanı sağlamak adına projemizi geliştirdik"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, AA muhabirine, Halk Eğitimi Merkezinin atölyelerinde hafta boyunca kadınların su kabaklarını nakış nakış işleyerek nadide süs eşyaları ürettiklerini söyledi.

Kabağın yapısına göre uygulanacak işlemi seçtiklerini anlatan Ilgın, "Yapılarına göre işlenebiliyor veya boncuk takılarak süsleniyor. Başka kadınlardan da çok sayıda başvuru almaya başladık. Projemiz devam edecek." dedi.

"Doğanın mucizevi armağanı olduğunu düşündüğümüz su kabağını, el işçiliğiyle buluşturarak bambaşka bir değere dönüştürmeye çalışıyoruz. Önce tohumu ektik, ardından elde ettiğimiz su kabaklarının vitrine sunulmasını sağladık. Ürünlerimizi, Kapadokya turizmine kazandırıp bölgemizde iş imkanı sağlamak adına projemizi geliştirdik. Farklı fikirler ortaya çıkmasıyla kabaklarımızı işleyerek ve özellikle Kapadokya bölgesinin simgesini yansıtarak ürünler elde ettik. Genellikle balon, at, üzüm ve peribacası figürlerini kullanıyoruz."

Ürünlerin ülke genelindeki birçok mağazada talep göreceğine inandıklarını ve kadınların boş vakitlerini sanatsal faaliyetlerle değerlendirdiklerini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

- Kadınlar üretmenin mutluluğunu yaşıyor

Kursiyerlerden Fatma Yalçın ise topraktan aldıkları kabağı el emeği ve hayal gücüyle sanat eserine dönüştürdüklerini ifade etti.

Kursu tamamladıktan sonra kendi atölyesini kurmayı planladığını dile getiren Yalçın, "Daha önce kabağın işlendiğini bilmiyordum. Bu kursun açıldığını duyunca geldim ve benim için terapi gibi oldu. Çok memnunum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kabak tohumlarını aldım ve tarlamda yetiştirdim. Arkadaşlarıma da tedarik ettim. Hediyelik eşya olarak üretmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Emine Kale de su kabağının tarladan vitrine kadar süren yolculuğunu anlatarak, projenin özellikle çiftçi kadınların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmesini sağlayabileceğini kaydetti.