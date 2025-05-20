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        İşçi emeklisi, babası ve dedesinden kalan eşyaları evinde sergiliyor

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki işçi emeklisi Rafet Topraktepe, babası ve dedesinden kalma malzemelerin de bulunduğu eski eşyaları evinin bir odasında muhafaza ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:47 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:49
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        İşçi emeklisi, babası ve dedesinden kalan eşyaları evinde sergiliyor
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        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki işçi emeklisi Rafet Topraktepe, babası ve dedesinden kalma malzemelerin de bulunduğu eski eşyaları evinin bir odasında muhafaza ediyor.

        Topraktepe, İstanbul'da 33 yıl su tesisatçısı olarak çalıştıktan sonra emekli olunca Nevşehir'e taşındı.

        Emekliliğinde eski el aletlerine ilgi duymaya başlayan Topraktepe, dedesi ve babasından kalan malzemeleri bir araya getirerek, evinin bir odasını adeta küçük bir müzeye dönüştürdü.

        Koleksiyonda ahşap gövdeli el rendelerinden tokmaklara, farklı türde çekiçlerden ahşap saplı matkap uçlarına ve 100 yıllık döküm havanlara kadar yaklaşık 100 parça ürün bulunuyor.

        Topraktepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski eşyaların artık nadir bulunduğunu belirterek, alanıyla da ilgili olan eşyaları yaklaşık 20 yıl önce biriktirmeye başladığını söyledi.

        Muhafaza ettiği ürünleri ata yadigarı olarak gördüğünü dile getiren Topraktepe, "Dedemden ve babamdan kalma eşyaları da saklıyorum. Rahmetli babamda marangozdu. Benden sonra eşyalarımı torunuma bırakacağım." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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