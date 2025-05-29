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        Nevşehir'de elektrik direği leylek ailesine tahsis edildi

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde elektrik direği yenileme çalışmaları yapan Meram Elektrik Dağıtım AŞ çalışanları, leylek ailesinin 40 yıldır konakladığı direği değiştirmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:33 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:33
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        Nevşehir'de elektrik direği leylek ailesine tahsis edildi
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        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde elektrik direği yenileme çalışmaları yapan Meram Elektrik Dağıtım AŞ çalışanları, leylek ailesinin 40 yıldır konakladığı direği değiştirmedi.

        Görevliler, Nevşehir-Kırşehir kara yolu üzerindeki Fatih Mahallesi'nde elektrik direği yenileme çalışması yaptı.

        Mahalle muhtarı Savaş Yılmaz'ın bilgi vermesi üzerine ekipler, uzun süredir leylek yuvası bulunan direği değiştirmeyerek hattı başka direğe taşıdı.

        Yılmaz, AA muhabirine, yıllardır leyleklerin yaşadığı direği değiştirmedikleri için görevlilere teşekkür etti.

        Leyleklerin yıllardır göç zamanı aynı direğe yuva yaptığını anlatan Yılmaz, "Bizler de mahalle sakinleri olarak çok mutlu olduk. Leylek ailesi, mahallemizin simgesi oldu artık." dedi.

        Mahalle sakinlerinden Kerem Saat ise 2002'den beri burada ikamet ettiğini ifade ederek, mahalle olarak leylek ailesine alıştıklarını, duyarlı davranıştan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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