Nevşehir'deki zincirleme trafik kazasında yaralan bebek hastanede öldü

Dün Nevşehir-Kayseri kara yolunda seyrederken Bozca köyü mevkisinde karşı yola geçen 34 DPA 759 plakalı otomobil, turist taşıyan 50 ADL 515 plakalı minibüs ve 50 NV 525 plakalı tırla çarpışmış, otomobildeki anne, baba ve 2 yaşındaki bebeleriyle minibüsteki 2'si turist 4 kişi yaralanmıştı.

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