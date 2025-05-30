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        Nevşehir'deki zincirleme trafik kazasında yaralan bebek hastanede öldü

        Nevşehir'deki zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan bebek, tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 20:24 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:31
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        Nevşehir'deki zincirleme trafik kazasında yaralan bebek hastanede öldü
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        Nevşehir'deki zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan bebek, tedavi gördüğü hastane yaşamını yitirdi.

        Nevşehir-Kayseri kara yolunda dün 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Atlas Kesal (2) Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kesal, Avanos ilçesindeki taziye evinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Cenaze törenine katılan Kaymakam Osman Bilici, ölen Kesal'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

        Dün Nevşehir-Kayseri kara yolunda seyrederken Bozca köyü mevkisinde karşı yola geçen 34 DPA 759 plakalı otomobil, turist taşıyan 50 ADL 515 plakalı minibüs ve 50 NV 525 plakalı tırla çarpışmış, otomobildeki anne, baba ve 2 yaşındaki bebeleriyle minibüsteki 2'si turist 4 kişi yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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