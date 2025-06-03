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        Nevşehir'de "Kapadokya Edebiyat Buluşmaları" yapılacak

        Nevşehir'de bu yıl dördüncüsü düzenlenecek, "Kapadokya Edebiyat Buluşmaları" 28-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 16:08 Güncelleme: 03.06.2025 - 16:08
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        Nevşehir'de "Kapadokya Edebiyat Buluşmaları" yapılacak
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        Nevşehir'de bu yıl dördüncüsü düzenlenecek, "Kapadokya Edebiyat Buluşmaları" 28-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Türkiye'de sanat ve edebiyat dünyasında nitelikli çalışmalarıyla tanınan yazar, akademisyen, çizer, eğitimci ve yayıncılar "Kapadokya Edebiyat Buluşmaları"nda bir araya gelecek.

        Etkinliğin koordinatörü eğitimci-yazar Saliha Demir, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu sene de kentteki çeşitli merkezlerde programlar düzenleyeceklerini belirtti.

        Edebi değerlerin tanıtılması ve yaşatılmasına katkı sunmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini ifade eden Demir, "Buluşmalar kapsamında yetişkin ve çocuk edebiyatına yönelik söyleşi, panel, imza etkinlikleri, sanatın birçok disiplininin bir araya geldiği sergiler, atölyeler, yazma etkinlikleri düzenlenecek." dedi.

        28 Haziran Cumartesi günü açılış kokteyli ile başlayacak etkinlikte, yazma ve değerlendirme oturumlarının sanat ve edebiyat tutkunlarına ilham vereceğine inandıklarını dile getiren Demir, tüm edebiyat tutkunlarını programa davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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