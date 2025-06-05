Nevşehir'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Nevşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Nevşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
S.D. idaresindeki 38 JB 128 plakalı otomobil, Nevşehir-Gülşehir kara yolu Kum Ocağı mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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