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        Nevşehir'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Nevşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 18:57 Güncelleme: 05.06.2025 - 18:57
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        Nevşehir'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        S.D. idaresindeki 38 JB 128 plakalı otomobil, Nevşehir-Gülşehir kara yolu Kum Ocağı mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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