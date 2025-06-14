Nevşehir'de emniyet personeli kan bağışında bulundu

Kızılay yetkilileri, emniyet mensuplarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu da kan bağışında bulunarak, gönüllü kan bağışının sürdürülebilirliği açısından bu tür etkinliklere önem verdiklerini belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılay Nevşehir Şubesince İl Emniyet Müdürlüğü girişine kan bağış standı kuruldu.

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