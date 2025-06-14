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        Nevşehir'de emniyet personeli kan bağışında bulundu

        Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 10:39 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:39
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        Nevşehir'de emniyet personeli kan bağışında bulundu
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        Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılay Nevşehir Şubesince İl Emniyet Müdürlüğü girişine kan bağış standı kuruldu.

        "Kan ver, hayat kurtar" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyen emniyet personeli kan verdi.

        İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu da kan bağışında bulunarak, gönüllü kan bağışının sürdürülebilirliği açısından bu tür etkinliklere önem verdiklerini belirtti.

        Kızılay yetkilileri, emniyet mensuplarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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