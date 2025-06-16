Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de aynı daireleri farklı kişilere sattıkları öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına başlandı

        Nevşehir'de satışını yaptıkları konutları vatandaşlara teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye sattıkları iddia edilen ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 19:25 Güncelleme: 16.06.2025 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de aynı daireleri farklı kişilere sattıkları öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına başlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de satışını yaptıkları konutları vatandaşlara teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye sattıkları iddia edilen ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar A.K.İ. ve M.F.Y. ile tutuksuz yargılanan Y.İ, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanıklar savunmalarında, para aldıklarını kabul ederek, bazı mağdurlara aldıkları paraların bir kısmını geri ödediklerini iddia etti.

        Mağdurlar ise kandırıldıklarını ve sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

        Duruşmaya yarın, dinlenmeyen müştekilerin ifadelerinin alınmasıyla devam edilecek.

        Adliye çıkışı gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatlarından Abdulkadir Ünal, sanıklar hakkında yaklaşık 900 yıla kadar hapis cezası istendiğini söyledi.

        Dosyada 49 müşteki bulunduğunu anlatan Ünal, "49 müşteki için ayrı ayrı cezalandırma talep ediliyor. İlk duruşmada yaklaşık 10 müştekinin ifadesi alındı. Sanıklar, aldıkları paranın bir kısmını inkar ediyor ve geri iade ettiklerini iddia ediyorlar. Aldığı paraların bir kısmını da kabul ediyor. Türk adaletine olan inancımız tamdır. Duruşma bu hafta boyunca devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de 30 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan öğretmene duygu...
        Nevşehir'de 30 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan öğretmene duygu...
        Aksaray'da sıcak hava balonu sürüklendi; pilot öldü (2)
        Aksaray'da sıcak hava balonu sürüklendi; pilot öldü (2)
        Kapadokya Bisiklet Festivali sona erdi
        Kapadokya Bisiklet Festivali sona erdi
        Aksaray'da sıcak hava balonu kazasında hayatını kaybeden pilot Nevşehir'de...
        Aksaray'da sıcak hava balonu kazasında hayatını kaybeden pilot Nevşehir'de...
        Kapadokya Bisiklet Festivali'nde 50 kilometrelik parkurdaki yarışlar başlad...
        Kapadokya Bisiklet Festivali'nde 50 kilometrelik parkurdaki yarışlar başlad...
        Kapadokya'da JÖAK timi sıcak hava balonundan paraşütle atladı
        Kapadokya'da JÖAK timi sıcak hava balonundan paraşütle atladı