Nevşehir'de 138 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 138 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'dan Nevşehir'e araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda tespit edilen aracı merkeze bağlı Kaymaklı beldesi girişinde durduran ekipler, narkotik köpeği destekli aramada 138 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan M.A. ve C.G.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.