Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir'de 138 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 138 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 15:55 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de 138 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 138 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'dan Nevşehir'e araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda tespit edilen aracı merkeze bağlı Kaymaklı beldesi girişinde durduran ekipler, narkotik köpeği destekli aramada 138 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.A. ve C.G.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi
        Nevşehir'de yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi
        Nevşehir'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Nevşehir'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Derya Bedavacı Kapadokya'da sahne aldı
        Derya Bedavacı Kapadokya'da sahne aldı
        Nevşehir'de 'Yüzyılın Konut Projesi'nde kuralar çekildi
        Nevşehir'de 'Yüzyılın Konut Projesi'nde kuralar çekildi
        Nevşehir'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların hak sa...
        Nevşehir'de "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında yapılacak konutların hak sa...
        Nevşehir'de 2 bin 368 konutun kura çekilişi yapıldı
        Nevşehir'de 2 bin 368 konutun kura çekilişi yapıldı