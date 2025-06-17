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        Nevşehir'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Nevşehir'de sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 21:42 Güncelleme: 17.06.2025 - 21:46
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        Nevşehir'de iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Nevşehir'de sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Lale Sanayi Sitesi 3. Blok'ta endüstriyel mutfak dolaplarının üretildiği bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın iş yerinde hasara neden oldu.

        İş yeri sahibi Fevzi Bayram, gazetecilere, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını belirterek, "Dükkandan çıktıktan 10 dakika sonra 'yangın var' diye komşularımız aradı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sadece maddi hasarla atlattığımız için şükürler olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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