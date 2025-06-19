Nevşehir'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

Gittiği mağazalarda ürünlerin alarmını çıkararak yaklaşık 50 bin lira değerinde giysi ve kişisel bakım ürünleri çaldığı belirlenen G.Ö. polis ekiplerince yakalandı.

İş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin G.Ö. olduğunu tespit etti.

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