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        Nevşehir'de "Kapadokya At ve Atçılık Kültür Festivali" düzenlenecek

        Nevşehir'in Göreme beldesinde 3-6 Temmuz'da "Kapadokya At ve Atçılık Kültür Festivali" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:55 Güncelleme: 24.06.2025 - 12:06
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        Nevşehir'de "Kapadokya At ve Atçılık Kültür Festivali" düzenlenecek
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        Nevşehir'in Göreme beldesinde 3-6 Temmuz'da "Kapadokya At ve Atçılık Kültür Festivali" düzenlenecek.

        Tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin yanı sıra farklı turizm aktiviteleriyle de tanınan Kapadokya'da atlı turlara ilgi her geçen yıl artıyor.

        Eski Pers dilinde "Güzel atlar ülkesi" anlamına gelen Kapadokya'nın tanıtımına katkı sunulması amacıyla Nevşehir Valiliği öncülüğünde ve Göreme Belediyesi ev sahipliğinde, 3-6 Temmuz'da "Kapadokya At ve Atçılık Kültür Festivali" gerçekleştirilecek.

        Etkinliğin tanıtımı amacıyla beldedeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Ali Fidan, festivalin bölgenin kadim tarihini yansıtarak, geçmişin izlerini bugünü taşıyacak önemli etkinlik olacağını söyledi.

        Atçılığın Kapadokya turizmine katkı sunmaya devam ettiğini ifade eden Fidan, şunları kaydetti:

        "Milletimizin köklü geleneğinde at ve atçılığın büyük önemi vardır. At sadece binek olmanın ötesinde milletimizin yoldaşı olmuştur. Barışta sadakatin, savaşta cesaretin sembolü olmuştur. Atçılık, bölgede sadece faaliyet değil, yaşam biçimi haline gelmiştir. 'Güzel atlar ülkesi' anlamına gelen Kapadokya, güçlü ve dayanıklı atlarıyla meşhur. Bu kültürel birikimi bugüne taşımak, geçmişle bağ kurmak, aynı zamanda bölgenin tanıtımına vesile kılmak büyük önem taşımaktadır."

        Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ise etkinlik günlerinde Kapadokya'nın vadilerinde yankılanacak nal seslerinin geçmişe duyulan saygıyı yansıtacağını dile getirdi.

        Eren, festivalin sonraki yıllarda da yapılacağını belirtti.

        Festival kapsamında atlı turlar, atlı savaş sanatları gösterisi, at güzellik yarışması, atlı koşu, seminer, çocuk tiyatrosu ve konser programları düzenlenecek.

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