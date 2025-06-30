Nevşehir'de büfeden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı.

İş yeri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin Y.T.P, R.N, K.Ö, S.P.K. ve E.A. olduğunu tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki büfeden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

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