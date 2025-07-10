"Kapadokya 10. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nda dereceye giren fotoğraflar sergileniyor

Bu kapsamda, belediye tarafından düzenlenen "Kapadokya 10. Uluslararası Fotoğraf Yarışması"nda jüri heyetinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren fotoğraflardan oluşan sergi, tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde ziyarete açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in il oluşunun 70. yıl dönümünde "70. yılda 70 etkinlik" temasıyla çeşitli programlar düzenleniyor.

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