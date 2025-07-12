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        LGS'de tam puan alan öğrenci, vefat eden amcasının hayalini gerçekleştirmek istiyor

        Nevşehir'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Ensar Salim Kesekci, trafik kazasında hayatını kaybeden amcası uçak mühendisi Tarık Kesekci'nin yarım kalan hayallerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 15:35 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:35
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        LGS'de tam puan alan öğrenci, vefat eden amcasının hayalini gerçekleştirmek istiyor
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        Nevşehir'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Ensar Salim Kesekci, trafik kazasında hayatını kaybeden amcası uçak mühendisi Tarık Kesekci'nin yarım kalan hayallerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

        Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kesekci, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan almayı başardı.

        Üç yıldır kentteki Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde de vaktini değerlendiren Kesekci, Baykar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğiyle hayata geçirilen Baykar Fen Lisesi'nin Yetenek Sınavı'nda da başarı göstererek uçak mühendisi olmak istiyor.

        - "Amcam gibi iyi bir mühendis olmak istiyorum"

        Kesekci, AA muhabirine, hedefine ulaşabilmek için gayret ve disiplinle çalışarak sınavlara hazırlandığını söyledi.

        Amcası Tarık Kesekci'nin Baykar'da uçak mühendisi olduğunu ve trafik kazasında hayatını kaybettiğini anlatan Kesekci, onun gibi iyi bir uçak mühendisi olma motivasyonuyla çalıştığını dile getirdi.

        Amcasının yarım kalan hayalini gerçekleştirmeyi çok istediğini belirten Kesekci, şöyle konuştu:

        "Bu yüzden özellikle Baykar Fen Lisesi'ne girmek istiyorum. Bu amaç için çok çalıştım. Yıl boyunca okuldan geldikten sonra kısa bir dinlenmenin ardından çalışmaya başlıyordum. Gece yatmadan bir saat öncesine kadar derslerimle ilgileniyordum. Amcam gibi iyi bir mühendis olarak ülkeme katkıda bulunmak istiyorum."

        Baba Mustafa Kesekci de oğlunun ilkokuldan beri sistemli ve disiplinli çalışan bir öğrenci olduğunu söyledi.

        Oğlunun sınav senesinde öğretmenlerinin yönlendirmesiyle sıkı bir çalışma temposuna girdiğini belirten Kesekci, sonucunu aldığı için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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