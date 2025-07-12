Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Nevşehir'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Nevşehir'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kavak beldesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda R.Ç. yakalandı. İkamette yapılan aramada 26 kök skunk ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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