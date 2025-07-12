Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kavak beldesinde bir adrese operasyon düzenledi.

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