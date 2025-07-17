Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Kazada her iki aracın sürücüleri ile devrilen minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Avanos- Kayseri kara yolunda Y.A. idaresindeki 31 KLY 36 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Ş.Ü. yönetimindeki 27 APY 58 plakalı minibüs Bozca köyü yakınlarında çarpıştı.

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