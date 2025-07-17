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        Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 01:22 Güncelleme: 17.07.2025 - 01:22
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        Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı
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        Nevşehir'in Avanos ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Avanos- Kayseri kara yolunda Y.A. idaresindeki 31 KLY 36 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Ş.Ü. yönetimindeki 27 APY 58 plakalı minibüs Bozca köyü yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada her iki aracın sürücüleri ile devrilen minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı.

        Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Bir süre tek şeritten ulaşım sağlanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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