Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamacayla yakalandı
Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2000 Evler Mahallesinde trafik denetimi gerçekleştirdi.
Polis ekipleri, denetim noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan 50 FS 535 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı.
Kovalamaca sonucu Nevşehir Kalesi yakınında yakalanan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.
Sürücü M.E.A'ya, çeşitli maddelerden toplam 36 bin 567 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.
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