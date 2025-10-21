Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 18:24 Güncelleme: 21.10.2025 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Ürgüp Kaymakamlığı öncülüğünde, Nevşehir Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile Ürgüp İlçe Mezarlığı önünde toplandı.

        Grup daha sonra sloganlar eşliğinde Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Ramazan Ceylan, Başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun, İsrail'in hukuk dışı ve insanlık suçları niteliğindeki eylemlerine karşı önlemler almasını ve uluslararası müdahale için acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

        Ceylan, şöyle konuştu:

        "Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararların eksiksiz uygulanması, sorumluların derhal tutuklanması ve yargısal mekanizmaların işletilmesi, İsrail tarafından gerçekleştirilen katliamların durdurulması için vazgeçilmezdir. Türk milleti tarih boyunca her daim zalimin karşısında mazlumun yanında yer almayı ilke haline getirmiş bir millettir. Bu vahşet, bu zulüm kime yapılırsa yapılsın, nereden gelirse gelsin, hangi sebeple dile getirilirse getirilsin kimliğine, ırkına, cinsiyetine, dinine, mezhebine, meşrebine bakmadan hakkı haykırmaya haklının yanında olmaya zulme dur demeye dün olduğu gibi bugün de yarın da en gür sedayla devam edecektir. Biz de Ürgüp halkı olarak tüm dünyayı Gazze'ye sahip çıkmaya ve Gazze halkının temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almaya yönelik somut ve kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz."

        Ceylan, İsrail ordusuna destek veren firmaların ürünlerine yönelik boykotun devam etmesi gerektiğini kaydetti.

        Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan duayla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de görevi başında rahatsızlanan güvenlik görevlisi hayatını kaybet...
        Nevşehir'de görevi başında rahatsızlanan güvenlik görevlisi hayatını kaybet...
        Güvenlik görevlisi ölü bulundu
        Güvenlik görevlisi ölü bulundu
        Zihinsel engelli kadın, çöp evde 1 ay önce ölen annesinin cesediyle yaşamış
        Zihinsel engelli kadın, çöp evde 1 ay önce ölen annesinin cesediyle yaşamış
        Nevşehir'de çöp evdeki engelli kadın, yaklaşık bir ay annesinin cesediyle y...
        Nevşehir'de çöp evdeki engelli kadın, yaklaşık bir ay annesinin cesediyle y...
        Kaçan boğa, boynuz darbeleriyle park halindeki otomobile zarar verdi
        Kaçan boğa, boynuz darbeleriyle park halindeki otomobile zarar verdi
        Kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu serada üretime katkı sağlıyor
        Kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu serada üretime katkı sağlıyor