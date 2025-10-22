Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de özel bireylerin saç ve sakal bakımı yapıldı

        Nevşehir Belediyesi ile Berber ve Kuaförler Odası tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, özel bireylerin saç ve sakal bakımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:29 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:29
        Nevşehir'de özel bireylerin saç ve sakal bakımı yapıldı
        Nevşehir Belediyesi ile Berber ve Kuaförler Odası tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, özel bireylerin saç ve sakal bakımı yapıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye ile Nevşehir Berber ve Kuaförler Odası, ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

        Proje kapsamında, Nevşehir Belediyesi Ahmet Faik Çakıllı Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ndeki öğrencilerin saç ve sakal bakımları yapıldı.

        Belediye Başkanı Rasim Arı, etkinliğin her ay sürdürüleceğini belirterek, "Özel çocuklarımızı mutlu edebilmek adına böyle bir etkinlik planladık. Daha güzel işler ve onları mutlu edecek organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

