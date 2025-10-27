Habertürk
        Nevşehir Haberleri

        Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü 16 Yaş Altı Kadın Su Topu Takımı katıldığı turnuvada derece elde etti

        Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü 16 Yaş Altı Kadın Su Topu Takımı, Ankara'da gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası Su Topu Müsabakaları'nda üçüncü oldu.

        27.10.2025 - 12:01
        Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü 16 Yaş Altı Kadın Su Topu Takımı katıldığı turnuvada derece elde etti
        Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü 16 Yaş Altı Kadın Su Topu Takımı, Ankara'da gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası Su Topu Müsabakaları'nda üçüncü oldu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından Ankara'da ODTÜ Yüzme Havuzu'nda Cumhuriyet Kupası Su Topu Müsabakaları düzenlendi.

        Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü 16 Yaş Altı Kadın Su Topu Takımı'nın üçüncü olduğu turnuvada, Dalton Koleji Spor Kulübü birinci, ODTÜ Spor Kulübü ise ikinciliği elde etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

