Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir merkezli "change araç" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Nevşehir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen "change araç" operasyonunda, araçların motor ve şasi numaralarını usulsüz şekilde değiştirdikleri öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 12:50 Güncelleme: 28.10.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir merkezli "change araç" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen "change araç" operasyonunda, araçların motor ve şasi numaralarını usulsüz şekilde değiştirdikleri öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Nevşehir, İstanbul, Şanlıurfa ve Mersin'de çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karıştıkları, özellikle trafik kazası, yangın, deprem sonucu zarar görmüş araçların şasi ve motor numaralarını, aranan, hacizli, yakalamalı veya yurt dışından Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı araçlarla değiştirerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 8 şüpheli yakalandı.

        Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız silah ile trafikte olmayan araç ruhsatı ele geçirildi.

        Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyet binasına getirilen zanlıların işlemleri devam ediyor.

        Öte yandan, şüphelilerin iş yerleri ile hasarlı araçların bulunduğu iki otoparkta yapılan incelemede, motor ve şasi numaraları usulsüz şekilde değiştirilmiş 9 araç tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        TOKİ'den uyarı
        TOKİ'den uyarı
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor

        Benzer Haberler

        Kozadan elde ettiği ipeği tezgahta sanat eseri halılara dönüştürüyor
        Kozadan elde ettiği ipeği tezgahta sanat eseri halılara dönüştürüyor
        Kapadokya'da etkili olan rüzgar balon turlarını engelledi
        Kapadokya'da etkili olan rüzgar balon turlarını engelledi
        Nevşehir'de kamyonetin kasasından düşen kişi ağır yaralandı
        Nevşehir'de kamyonetin kasasından düşen kişi ağır yaralandı
        Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü 16 Yaş Altı Kadın Su Topu Takımı katıldığı...
        Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü 16 Yaş Altı Kadın Su Topu Takımı katıldığı...
        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutu...
        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutu...
        Nevşehir'de 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi
        Nevşehir'de 61 kilo 121 gram kaçak altın ele geçirildi