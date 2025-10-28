Nevşehir merkezli "change araç" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Öte yandan, şüphelilerin iş yerleri ile hasarlı araçların bulunduğu iki otoparkta yapılan incelemede, motor ve şasi numaraları usulsüz şekilde değiştirilmiş 9 araç tespit edildi.

Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız silah ile trafikte olmayan araç ruhsatı ele geçirildi.

Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karıştıkları, özellikle trafik kazası, yangın, deprem sonucu zarar görmüş araçların şasi ve motor numaralarını, aranan, hacizli, yakalamalı veya yurt dışından Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı araçlarla değiştirerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 8 şüpheli yakalandı.

