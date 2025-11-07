Habertürk
        Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de ilkokul öğrencilerinden "1938" koreografisi

        Nevşehir'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileri "1938" koreografisi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 16:23 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:23
        Hacı Asım Atabilen İlkokulu'nda, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında anma programı gerçekleştirildi.

        Bedenleriyle "1938" yazan öğrenciler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

        Türk bayrağı ile okul isminin yazılı olduğu posterin de yerleştirildiği koreografi dronla görüntülendi.

        Okul idaresince yapılan yazılı açıklamada, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrencilerimiz, büyük bir özveriyle Ata'ya olan sevgilerini ve saygılarını gösterdiler." ifadesi kullanıldı.

