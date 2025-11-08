Nevşehir'de keşfettikleri yer altı şehrinde define arayan 2 zanlı yakalandı
Nevşehir'de kayıtlarda bulunmayan yer altı şehrinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Nevşehir'de kayıtlarda bulunmayan yer altı şehrinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymaklı beldesi Camikebir Mahallesi'nde keşfedilen tünelde define bulma amaçlı kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Alanda inceleme yapan ekipler, briketle kamufle edilen tünel girişi tespit etti.
Tünelin içinde yapılan aramada, şüpheliler M.P. ve H.P. çeşitli kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.
Yapılan incelemede, Kapadokya bölgesinde turizme açık bulundurulan diğer yer altı şehirlerinde olduğu gibi birbirlerine bağlantılı tüneller ve odalar tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.