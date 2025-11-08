Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de keşfettikleri yer altı şehrinde define arayan 2 zanlı yakalandı

        Nevşehir'de kayıtlarda bulunmayan yer altı şehrinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:02 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:02
        Nevşehir'de keşfettikleri yer altı şehrinde define arayan 2 zanlı yakalandı
        Nevşehir'de kayıtlarda bulunmayan yer altı şehrinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaymaklı beldesi Camikebir Mahallesi'nde keşfedilen tünelde define bulma amaçlı kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Alanda inceleme yapan ekipler, briketle kamufle edilen tünel girişi tespit etti.

        Tünelin içinde yapılan aramada, şüpheliler M.P. ve H.P. çeşitli kazı malzemeleriyle suçüstü yakalandı.

        Yapılan incelemede, Kapadokya bölgesinde turizme açık bulundurulan diğer yer altı şehirlerinde olduğu gibi birbirlerine bağlantılı tüneller ve odalar tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

