Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 122 bin lira ceza
Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 122 bin lira ceza kesildi.
Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosiklet sürücüsü takibe alındı.
Yakalanacağını anlayınca Cevher Dudayev Mahallesi Aksaray Caddesi'nde motosikletini yol kenarına bırakıp kaçan sürücü ve yolcu olarak bulunan arkadaşı gözaltına alındı.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen 15 yaşındaki İ.P'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 122 bin lira ceza uygulanarak motosiklet trafikten men edildi.
