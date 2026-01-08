Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 122 bin lira ceza

        Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 122 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 10:05 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:05
        Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 122 bin lira ceza
        Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 122 bin lira ceza kesildi.

        Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan plakasız motosiklet sürücüsü takibe alındı.

        Yakalanacağını anlayınca Cevher Dudayev Mahallesi Aksaray Caddesi'nde motosikletini yol kenarına bırakıp kaçan sürücü ve yolcu olarak bulunan arkadaşı gözaltına alındı.

        Ehliyetsiz olduğu belirlenen 15 yaşındaki İ.P'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 122 bin lira ceza uygulanarak motosiklet trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

