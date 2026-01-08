Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 122 bin lira ceza

Ehliyetsiz olduğu belirlenen 15 yaşındaki İ.P'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 122 bin lira ceza uygulanarak motosiklet trafikten men edildi.

Yakalanacağını anlayınca Cevher Dudayev Mahallesi Aksaray Caddesi'nde motosikletini yol kenarına bırakıp kaçan sürücü ve yolcu olarak bulunan arkadaşı gözaltına alındı.

