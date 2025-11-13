Habertürk
        Nevşehir'de çocuklar ara tatil etkinlik atölyesinde eğlendi

        Nevşehir'de çocuklar ara tatil etkinlik atölyesinde eğlendi

        Nevşehir Belediyesinin düzenlediği ara tatil etkinlik atölyesinde, çocuklar hem eğlendi hem de el becerilerini geliştirme imkanı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 18:01 Güncelleme: 13.11.2025 - 18:01
        Nevşehir'de çocuklar ara tatil etkinlik atölyesinde eğlendi
        Nevşehir Belediyesinin düzenlediği ara tatil etkinlik atölyesinde, çocuklar hem eğlendi hem de el becerilerini geliştirme imkanı buldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların ara tatil dönemini verimli ve eğlenceli geçirebilmeleri amacıyla ara tatil etkinlik atölyesi düzenlendi.

        Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çocuk Aktivite Merkezi tarafından gerçekleştirilen programda, öğrenciler, resim, sanat, el işi, masal ve oyun alanlarında el becerilerini, hayal güçlerini ve sosyal yönlerini geliştirmeye yönelik çeşitli etkinliklere katıldı.

        Katılımcılar, el beceri atölyesinde yüz boyama ve keçeden maske yapımını öğrendi.

        3 ila 10 yaş arası yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı etkinlikte, psikolog tarafından farklı konularda bilgilendirme de yapıldı.

