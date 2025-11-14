Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ikisi yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Göreme beldesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.Ş. ile Afganistan uyruklu E.GM. ve F.M.D'yi yakaladı.

Adresteki aramada, 28,39 gram esrar, 8 sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.Ş. hakkında adli işlem yapılırken, E.G.M. ve F.M.D'nin ise sınır dışı edilmeleri için işlemlerine başlandı.