        Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ikisi yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 16:51 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:51
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ikisi yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

        Çalışmalar kapsamında, Göreme beldesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.Ş. ile Afganistan uyruklu E.GM. ve F.M.D'yi yakaladı.

        Adresteki aramada, 28,39 gram esrar, 8 sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden S.Ş. hakkında adli işlem yapılırken, E.G.M. ve F.M.D'nin ise sınır dışı edilmeleri için işlemlerine başlandı.

