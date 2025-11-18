Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

        Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 40 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı
        18.11.2025 - 11:39
        Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 40 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların belirlenmesi amacıyla çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, 4 aydır sürdürülen çalışmanın ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kent merkezi, Avanos, Acıgöl ve Ürgüp ilçelerinde 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Toplam 247 personel ile helikopter, dron ve dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 568 gram sentetik uyuşturucu, 964 uyuşturucu hap, 210 gram esrar, 38 gram kokain, 6 ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Ayrıca firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

