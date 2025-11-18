Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 568 gram sentetik uyuşturucu, 964 uyuşturucu hap, 210 gram esrar, 38 gram kokain, 6 ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Toplam 247 personel ile helikopter, dron ve dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda, 4 aydır sürdürülen çalışmanın ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kent merkezi, Avanos, Acıgöl ve Ürgüp ilçelerinde 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.