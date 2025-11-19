Nevşehir'de kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile beraberlerinde bulunan iki kişi daha yaralandı.

Güzelyurt Mahallesi Ürgüp Caddesi'nde seyir halinde olan Ali Osman Deniz idaresindeki 06 ZLM 03 plakalı otomobil ile Erhan Cingitaş'ın kullandığı 50 SK 610 plakalı otomobil Balonlu Kavşak'ta çarpıştı.

