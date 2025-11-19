Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de kaza yaparak savrulan otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Nevşehir'de bir otomobil ile çarpıştıktan sonra savrulan otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 18:56 Güncelleme: 19.11.2025 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de kaza yaparak savrulan otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir'de bir otomobil ile çarpıştıktan sonra savrulan otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Kapucubaşı Mahallesi Millet Caddesi’nde seyir halinde olan Alparslan Bilgin idaresindeki 50 AFJ 015 plakalı otomobil ile Fatma Ağmanalmaz yönetimindeki 50 AEJ 680 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

        Kazada otomobillerden biri savrularak yaya geçidindeki Fatma Cingitaş'a çarptı.

        Ağır yaralanan Cingitaş, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Cingitaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        18 yıl sonra parmak izi eşleşti! Cani anneye kelepçe!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Kazada savrulan araç kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
        Kazada savrulan araç kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
        Nevşehir'de 'fuhuş' operasyonu: 5 gözaltı
        Nevşehir'de 'fuhuş' operasyonu: 5 gözaltı
        Nevşehir'de inşaattan düşen işçi öldü
        Nevşehir'de inşaattan düşen işçi öldü
        İnşaatta 15 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
        İnşaatta 15 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
        Kapadokya'ya zarar verene 1 milyon 386 bin lira ceza kesilecek Kapadokya'da...
        Kapadokya'ya zarar verene 1 milyon 386 bin lira ceza kesilecek Kapadokya'da...
        Kapadokya'da turistlere yönelik kullanılan arazi araçları denetlendi
        Kapadokya'da turistlere yönelik kullanılan arazi araçları denetlendi