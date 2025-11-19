Nevşehir'de kaza yaparak savrulan otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Cingitaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kapucubaşı Mahallesi Millet Caddesi’nde seyir halinde olan Alparslan Bilgin idaresindeki 50 AFJ 015 plakalı otomobil ile Fatma Ağmanalmaz yönetimindeki 50 AEJ 680 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Nevşehir'de bir otomobil ile çarpıştıktan sonra savrulan otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

