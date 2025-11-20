Habertürk
Habertürk
        Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de doğru toprak analiziyle kabak çekirdeği ile patatesin verim ve kalitesi arttı

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir Ticaret Borsası tarafından 2003 yılında kurulan Toprak Analiz Laboratuvarı, yörenin en önemli tarımsal ürünlerinden coğrafi işaret tescilli kabak çekirdeği ile patatesin verim ve kalitesini doğru toprak analiziyle yükseltiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 11:54 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:54
        Nevşehir'de doğru toprak analiziyle kabak çekirdeği ile patatesin verim ve kalitesi arttı
        BEHÇET ALKAN - Nevşehir Ticaret Borsası tarafından 2003 yılında kurulan Toprak Analiz Laboratuvarı, yörenin en önemli tarımsal ürünlerinden coğrafi işaret tescilli kabak çekirdeği ile patatesin verim ve kalitesini doğru toprak analiziyle yükseltiyor.

        Bölge çiftçilerine sunduğu analiz hizmetiyle doğru araziye uygun ürün ekimini sağlayan laboratuvar, gereksiz gübre kullanımını önleyerek hastalık riskini de azaltıyor.

        Laboratuvarda toprağını analiz ettiren üreticiler, doğru gübreleme programları sayesinde hem maliyetlerini düşürüyor hem de daha sağlıklı ve yüksek kaliteli ürün elde ediyor.

        Ayrıca laboratuvarda, arazilere ait toprağın mineral miktarları ölçülerek çiftçilere uygun gübreleme reçeteleri hazırlanıyor.

        Kurulduğu 2003'ten bu yana 21 bin 518 toprak ve 2 bin 75 sulama suyu analizi yapılan laboratuvarda, ​​​​​​​mikro ve makro element seviyeleri, elektriksel iletkenlik, organik madde, fosfor ve kireç seviyeleri gibi çok sayıda veri elde ediliyor.

        Nevşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Uslu Tombalak, AA muhabirine, üreticilerin analiz yaptırmasıyla maliyetlerin düştüğünü, verimin arttığını söyledi.

        Hizmeti ticari kaygıdan uzak, bölge tarımını güçlendirme misyonuyla yürüttüklerini vurgulayan Uslu, şöyle konuştu:

        "2003 yılından beri Nevşehir tarımına teknik anlamda destek sağlamaktayız. Tarımda teknik bilgi eksikliğini hissettiğimiz için bu yatırımı hayata geçirdik. Yatırımla teknik ve profesyonel tarıma geçiş olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Nevşehir'in önemli tarım ürünlerinden coğrafi işaret tescilli çerezlik kabakta laboratuvar kurulmadan önce 120 bin dekar alanda üretim yapılırken, bugün 300 bin dekar üretim alanına ulaştık.

        Patateste de ekim alanları artmamasına rağmen üreticilerin laboratuvarımızı kullanması sonucunda girdi maliyetlerindeki düşüşlerini ve önerilen teknik yöntemlerle üretim miktarlarının arttığını görüyoruz. Buğday ve arpada da aynı durum söz konusu. Çerezlik kabak ve patatesin verim ve kalitesi, doğru toprak analiziyle artırılıyor. Laboratuvarımızın sağladığı hizmetle üreticiler, hem gereksiz gübre kullanımının önüne geçiyor hem de hastalık riskini daha da aşağılara çekmiş oluyor."

        - Çiftçilere bilimsel yol haritası çiziliyor

        Laboratuvarda görevli gıda teknikeri Ayşe Çiğdem Çolak da verim kayıplarının en büyük sebeplerinden birinin yanlış gübre kullanımı olduğuna dikkati çekti.

        Sundukları hizmetin tarım açısından önemine işaret eden Çolak, "Toprağı tanımadan gübre verilmesi, toprağın zarar görmesine sebebiyet verir, üründe kaliteyi etkiler, verim düşük olur. Hatta yanlış gübreleme sonucu bitki sıkıntısı çıkabilir. O toprakta hangi ürünün yetişeceğini belirlemek çok önemlidir." diye konuştu.

        Laboratuvar sorumlularından ziraat mühendisi Ceylan Biçkin ise toprak analizi sonucunda çiftçilere bilimsel yol haritası sunduklarını ifade ederek, "Toprak analizi sonucunda oluşturulan makro-mikro elementlerin eksikliğine göre gübreleme programı oluşturuyoruz. Çiftçimiz hangi ürünü ekecekse ve hangi besin elementleri eksikse onu tamamlıyoruz. Doğru ve miktarında gübreleme, hem dekarda verim artışımızı sağlıyor hem de toprağa ıslah yönünden güzel bir yöntem oluşturuyor." bilgisini verdi.

        Analiz yaptıran üreticilerden ziraat yüksek mühendisi Yasin Aydın da toprak analizinin tarımda tedavi edici bir rol oynadığını dile getirdi.

        Danışmanlığını yaptığı üreticilere toprak analizini teşvik eden Aydın, "İnsanlar doktora gittiğinde nasıl ki kan tahlili gibi benzeri verilere göre ilaçlama yapılıyorsa, bitki sağlığı açısından da bu böyle. Doğru ürün desenini oluşturabilmemiz için kalite faktöründe bu analize ihtiyacımız var. Nevşehir, patates, kabak çekirdeği, kuru fasulye üretiminde değer kazanıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

